Rijnmond Staat Stil over geweld door vrouwen

Geweld lijkt een typisch mannen-dingetje. Ga maar eens in de gevangenissen en tbs-klinieken kijken.

Toch is dat een misvatting. Geweld door vrouwen wordt sterk onderschat, zegt Vivienne de Vogel. Het blijft vaak verborgen. Zij is psychologe, werkt in een tbs-kliniek en schreef een boek.

Het zijn de verhalen van tien vrouwen, die tbs opgelegd hadden gekregen na een zwaar misdrijf, zoals babymoord of mishandeling. De Vogel begint met een treffend beeld: als orkanen in de VS een vrouwennaam krijgen, dan zijn de gevolgen groter.

"Bij een orkaan met de naam 'Wendy' denken de mensen, 'ach, dat zal wel meevallen'. En nemen geen voorzorgsmaatregelen. Bij 'Mike' doen ze dat wel. Dat is een aardige metafoor voor geweld. Bij vrouwen denken we: dat doen ze niet, dat zijn moederfiguren, die zijn zachtaardiger.'

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is zo'n voorbeeld. "Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat het wel eens fifty-fifty kan liggen. Maar mannen gaan niet zo snel naar de politie om te zeggen dat zij zijn mishandeld door hun vrouw. Waarschijnlijk uit schaamte."

De rode draad in het boek Geweld door Vrouwen : deze vrouwen dragen bijna allemaal tragische levensgeschiedenissen met zich mee.

Zoals Marit (een fictieve naam). Ze werd misbruikt door haar broer en buurman. Haar moeder was in haar jeugd misbruikt. Marit ontmoette een man met vreemde, seksuele fantasieën. Dat leidde tot het misbruik van haar eigen kind.

Generaties

Daar eindigt het verhaal niet. De zoon van Marit heeft inmiddels jeugd-tbs gekregen, ook voor een zedendelict. Vivienne de Vogel: "Het is niet van de een op de andere dag dat iemand zo'n gruwelijk delict pleegt. Dat is het trieste van het onderzoek, dat je ziet dat het van generatie op generatie overgaat."

Het is ook een belangrijke les van het boek: let op de kinderen van veroordeelden. Die kunnen extra kwetsbaar zijn. En ook: je schiet er niet veel mee op om dergelijke vrouwen met een persoonlijkheidsstoornis achter slot en grendel te zetten. "Begrip en hulp vanuit de maatschappij is effectiever dan afkeuring en bestraffing."

Succes tbs

De Vogel wijst op het succes van de tbs-behandeling. "De recidivecijfers zijn de helft van de gevangenissen. Tbs maakt de samenleving veiliger." Kom daar maar eens om bij het grote publiek en sommige politici. "We zijn altijd bereid mensen te ontvangen en te laten zien wat we doen."

Vivienne de Vogel is geboren en getogen in Dordrecht. "Ik heb een hele prettige jeugd gehad. Maar ik ben mij er zeer van bewust dat het ook anders had kunnen lopen. Dat ik een van deze vrouwen uit het boek had kunnen zijn."