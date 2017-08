Honderden bezwaren tegen windmolens Binnenmaas

De gemeente Binnenmaas heeft groen licht gegeven voor vijf windmolens, maar er huist een geduchte tegenstander aan de overkant van de Oude Maas. Barendrecht ziet de 187 meter hoge turbines namelijk niet zitten.

Bewoners en de politiek zetten alles in het werk om de komst van de molens te voorkomen. Tot nu toe zijn er 209 bezwaren binnengekomen.

"We hebben een aardige waslijst aan bezwaren over wat er niet klopt aan deze plannen. Die zullen we maandag indienen bij Binnenmaas", zegt wethouder Lennart van der Linden (Echt Voor Barendrecht). "Hopelijk zien ze er dan van af."

Bewoners zien onder meer op tegen het graven dat aan de plaatsing van de windmolens vooraf gaat. "Er ligt hier veel vervuild havenslib. Dat is een probleem", aldus Barbara Koot namens bewoners van Barendrecht.

De argumenten maken echter weinig indruk op een van de bouwers van de turbines. Marc van der Pluim van Renewable Factory: "Natuurlijk gaat het door. We kennen de bezwaren heel goed. Het enige punt dat overblijft, is dat de windturbines gezien worden. Het gaat dan ook absoluut door."