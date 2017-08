Welke tuin heeft de meeste vlinders?

Een kwartier lang vlinders tellen in je tuin. Deelnemers gaan er komend weekend weer voor zitten tijdens de landelijke Tuinvlindertelling. De aftrap van de telling vond vrijdag plaats in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam.

De vraag die tijdens de telling centraal staat, is welke vlinders en hoeveel er worden gezien in de tuinen. Zal de atalanta weer het meest worden geteld of wordt het dagpauwoog, kleine vos of klein koolwitje?

Verschillen tuinen



Vooral steden met veel tuinen zijn aantrekkelijk voor vlinders. Ecologen van Rotterdam, Amsterdam en de Vlinderstichting hebben daarom de handen ineengeslagen om de twee grootste steden van Nederland extra goed geteld te krijgen.

"We willen graag weten of er verschillen zijn tussen tuinen in en buiten de stad en of er in de tuinen van Rotterdam andere soorten vlinders vliegen dan in de tuinen van Amsterdam", zegt de Amsterdamse stadsecoloog Geert Timmermans.

Zijn collega uit Rotterdam, André de Baerdemaeker, beaamt dat: "We weten dat in Amsterdam vlindersoorten leven die in Rotterdam nog niet zijn aangetroffen zoals de Iepenpage. Rotterdam moet echt aan de bak."

Toptijd



Eind juli en begin augustus is het vlindertoptijd in de tuin. Er staan dan veel tuinbloemen in bloei en de typische tuinvlinders beleven dan normaal gesproken hun piek.

"Of dat dit jaar weer het geval is, moeten we nog afwachten. Door het warme weer in de eerste helft van dit jaar zijn veel vlinders een paar weken eerder begonnen dan in normale jaren", zegt Kars Veling van de Vlinderstichting.

Wie een vlinderstruik of buddleja in de tuin heeft staan, maakt een goede kans op een mooi resultaat. "Dit zijn topplanten om vlinders op te tellen en ze bloeien nu volop met grote paarse of witte bloempluimen."

App of website



Iedereen wordt dus aangespoord komend weekend vlinders te tellen. Met de website of app Vlindermee binnen handbereik is meedoen kinderspel: je kunt er informatie over vlinders vinden en de resultaten direct doorgeven.

De ecologen hopen dat hun steden goed vertegenwoordigd zullen worden in de resultaten. Over enige rivaliteit tussen de twee steden laten de ecologen zich niet uit: "Het is geen wedstrijd", lachen ze allebei.