Oud-topman Humanitas begint eigen bejaardentehuis

Oud-bestuursvoorzitter bij Humanitas, Hans Becker, verwierf naam en faam met zijn ongewone visie op ouderenzorg. Minder regels, minder focus op pillen en poeders en meer ruimte voor leuke dingen. Hij is inmiddels lang en breed met pensioen. Maar hij kan het niet laten: in Rozenburg begint hij een nieuwe woonvoorziening voor ouderen.

"Een belangrijk punt van mijn visie is: ouderen moeten bezig blijven. Use it or lose it - als je dingen niet meer doet, verleer je ze snel. Dus nu veel bejaardenhuizen leeg staan, besloot ik om op deze prachtige locatie een nieuwe 'residence' te beginnen."

Geen regels



Sinds zijn vertrek bij Humanitas raakt dat wat hij zo belangrijk vindt steeds verder op de achtergrond. "Er wordt te veel geluisterd naar de overheid, die vooral bezig is met medische en hygiënische regels", vertelt Becker vrijdag.

"Natuurlijk zijn regels belangrijk, maar ik vind dat je beter aandacht en geld kunt besteden aan het levensgeluk van de bewoners. Die ouderdomskwalen gaan toch niet meer over. Je kunt beter zorgen dat er afleiding is."

Herinneringen



Ook in Residence Roosenburch ligt de nadruk dus op de dingen die het leven mooi maken. Ruime kamers, een prachtig uitzicht, een schildersatelier, een restaurant dat lang open is. En, net als bij Humanitas, een herinneringsmuseum met allerlei voorwerpen van vroeger.

"Dat prikkelt de herinnering en zorgt bovendien voor gespreksstof", zegt Becker. "Ouderen die niet veel meer meemaken, hebben toch iets om over te praten. Met elkaar en met het bezoek."

De eerste bewoners hebben inmiddels hun intrek genomen in het huis. Eind van het jaar denkt Becker alle kamers vol te hebben.