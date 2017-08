Finale EK vrouwenvoetbal op grote schermen in Rotterdam

Meerdere Rotterdamse kroegen zenden komende zondag de finale van het EK voetbal voor vrouwen uit op een groot scherm. Zo hebben Annabel aan de Schiestraat, Plan C op de Blaak en Panenka op de Eendrachtsweg laten weten dat ze een groot scherm plaatsen.

Tijdens de groepsfase was er nog een fanzone op het Kruisplein met een groot scherm. Maar dat scherm is er nu niet meer, omdat de fanzone is afgebroken.

De voetbalvrouwen spelen zondag tegen Denemarken de finale in Enschede. Het is voor het eerst dat de voetbalvrouwen in de finale van een groot toernooi staan.