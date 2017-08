Gewonde bij steekpartij in Sommelsdijk

In Sommelsdijk is vrijdagavond iemand neergestoken op de Van Aerssenstraat. Volgens de politie heeft het slachtoffer meerdere verwondingen.

De steekpartij vond plaats rond 21.45 uur. Twee bekenden van elkaar kregen ruzie over vermoedelijk drugs. Dat liep uit de hand waarna een van de twee werd gestoken.

Het slachtoffer is aanspreekbaar naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam gebracht. De dader heeft zichzelf gemeld bij de politie en is in zijn huis in Middelharnis opgepakt.

Wat er aan de steekpartij vooraf is gegaan, is nog niet bekend.