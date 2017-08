Man overvalt Chinees restaurant in Rotterdam

Een Chinees restaurant in Rotterdam-Hillegersberg is vrijdagavond laat overvallen. De dader is nog spoorloos, zegt de politie.

Een gewapende man kwam rond 22.40 uur de zaak op de Bergse Dorpsstraat in met een vuurwapen en bedreigde een medewerkster. Hij nam geld mee en ging er daarna snel vandoor op een scooter. De omgeving van het restaurant wordt uitgekamd. De politie heeft de politiehelikopter opgeroepen om mee te helpen zoeken naar de man.