Koolwitje fladdert vooral in Rotterdam

In Rotterdam komen andere vlinders voor dan in Amsterdam. Dat is het eerste resultaat van de Landelijke Tuinvlindertelling die dit weekend wordt gehouden.

In Rotterdam staat het groot koolwitje voorlopig op nummer 1, terwijl dat in Amsterdam de citroenvlinder is. Dat heeft Kars Veling van de Vlinderstichting zaterdagmorgen gezegd in het Radio Rijnmond-programma Chris Natuurlijk. Het is niet bekend hoe het komt dat bij ons vooral koolwitjes voorkomen en in Amsterdam citroenvlinders.