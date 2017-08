Duizel in het Park strijkt weer neer in Rotterdam

Foto: Duizel in het Park (@Duizel2017)

Het Rotterdamse festival Duizel in het Park gaat zaterdag de tweede dag in. Het is de achtste keer dat het cultuur-, literatuur- en muziekfestijn is neergestreken in het Vroesenpark in Noord. Vrijdagmiddag vond de aftrap plaats.

Duizel is een driedaags festival met theatervoorstellingen, voordrachten van schrijvers en dichters en muzikale optredens. Een aantal artiesten en schrijvers die komen: Altin Gün, Pip Blom, Annelies Verbeke, Kees 't Hart, Lieke Marsman en Derek Otte. Duifplukken

Ook wordt er een workshop kraai- en duifplukken georganiseerd bij de Keuken van het Ongewenste Dier. Tijdens de workshop leer je onder meer hoe je een kraai of duif plukt en verwerkt tot een eetbaar stuk vlees. Hiermee willen de initiatiefnemers een statement maken over dieren die maatschappelijk niet als eetbaar worden aanvaard. De Rotterdamse Partij voor de Dieren maakte zich daar afgelopen dagen boos over. Generaties

Het festival wil overigens niet alleen jongeren aanspreken. Ook voor ouderen is er een en ander te beleven. Zo is er zaterdag het Danspaleis. Dat is een dansfeest geïnspireerd op de jaren veertig en vijftig. Daarnaast kunnen jongeren en ouderen elkaar ontmoeten bij de Tafelgenoot. Dat is een soort sociaal experiment waarbij twee onbekenden van elkaar van verschillende leeftijden tegenover elkaar aan een tafel zitten. De vraag is wat er gebeurt: beginnen ze een gesprek of blijven ze zwijgzaam tegenover elkaar zitten eten? Gangmakers

De organisatie heeft dit jaar iets bijzonders. Bezoekers krijgen namelijk regenwormen uitgedeeld. De wormen worden na afloop uitgezet om de grond weer los en luchtig te maken. De grond wordt door het publiek aangestampt. Als dat vast komt te zitten, kan water niet weglopen en kunnen grote plassen ontstaan. De wormen (de gangmakers zoals de organisatie ze noemt) moeten dat probleem voorkomen. Duizel is zaterdag en zondag open van 13.00 uur tot 23.00 uur.