Arrestaties na inval café en woningen Zwijndrecht

De politie heeft vrijdag vier mannen aangehouden in een onderzoek naar drugshandel

De politie heeft vrijdag in een onderzoek naar drugshandel een inval gedaan in een café en een woning in Zwijndrecht. Vier mannen werden aangehouden onder wie de 37-jarige eigenaar van het café en zijn 38-jarige broer.

Er is ook een 32-jarige Zwijndrechtenaar aangehouden in zijn auto. De man had een flinke hoeveelheid cocaïne en contant geld bij zich. Zijn passagier, vermoedelijk een klant, had ook een hoeveelheid contant geld en cocaïne bij zich en een duur horloge. Na doorzoeking van de woning van de automobilist aan de Orionstraat trof de politie nog meer harddrugs, geld, versnijdingsmiddel en hasj aan. Alle drugs, geld en ook het horloge zijn in beslag genomen.