Kinderboot Varend Corso afgebrand

Foto: Ginopress B.V.

Een van de twee kinderboten die in het Varend Corso varen, is in de nacht van vrijdag op zaterdag in Maasland door brand verwoest.

Vrijdag deed de boot nog Vlaardingen en Maassluis aan. De organisatie kon zaterdag snel een vervangende boot regelen. Daarnaast heeft een van de sponsors gezorgd voor nieuwe decorstukken, zodat de kinderen op de tweede dag van het corso gewoon kunnen meevaren. De organisatie van het Varend Corso is blij met de steun die ze krijgt: "Na zo’n trieste gebeurtenis is het goed om te zien dat er zoveel mensen klaar staan om de handen uit de mouwen te steken. Daar worden we als organisatie weer happy van,” zei voorzitter Pleun van der Ende. Het is niet bekend wat de oorzaak is van de brand op de boot met de naam 'Achter de WOL-ken schijnt de zon’. Het Varend Corso gaat zaterdag door het Westland en zondag langs de regio Delft.