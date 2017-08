Workshop kraaien plukken en eten geschrapt na kritiek

De kraai is een beschermde diersoort, zei een boze raadslid van de Partij voor de Dieren

De organisatie van het festival Duizel in het Park heeft de workshop Kraai- en Duifplukken geschrapt. Op de workshop was veel kritiek, onder meer van raadslid Jeroen van der Lee van de Rotterdamse Partij voor de Dieren.

Het besluit om de workshop te schrappen, volgt op de verontwaardiging over dit onderdeel van het festival in het Rotterdamse Vroesenpark.

De organisatie zegt dat Duizel in het Park voor iedereen leuk moet zijn en dat het belangrijk is om te focussen op alles wat positief is.

Muskusratten eten

In het Vroesenpark in Rotterdam zouden bezoekers zaterdag en zondag kraaien en duiven plukken en verwerken tot een eetbaar stuk vlees.

Hiermee wilden de initiatiefnemers een statement maken over dieren die maatschappelijk niet als eetbaar worden aanvaard. Ook muskusratten zouden tijdens de workshop bereid worden.

'Keuken van het ongewenste dier'

Het is zonde om de gedode dieren te vernietigen en er niets mee te doen, zei Mariska Verhulst van Duizel in het Park vrijdag tegen Radio Rijnmond.

Op de kraaien en duiven wordt gejaagd door faunabeheer en gecertificeerde jagers op plekken waar ze overlast geven.

Raadslid Van der Lee vreesde dat mensen ook op de bedreigde kraaien gaan jagen en er een markt ontstaat voor de diersoort, zoals in Frankrijk gebeurde met de kievit. "Je kán het eten, maar je moet het gewoon niet willen."