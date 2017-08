Sparta verliest besloten oefenduel bij Ajax

Sparta Rotterdam

Sparta heeft de laatste oefenwedstrijd voor de competitiestart verloren. In Amsterdam was Ajax, met onder andere David Neres, Klaas-Jan Huntelaar en Mitchell Dijks in de ploeg, met 3-1 te sterk voor de formatie van trainer Alex Pastoor.

Halverwege de eerste helft kwam Ajax op voorsprong in het besloten duel. Vaclav Cerny opende de score. Sparta kwam op gelijke hoogte via Loris Brogno, die een penalty verzilverde na een handsbal. In deel twee nam Ajax afstand. Cerny maakte zijn tweede en Huntelaar bepaalde de eindstand op 3-1. Sparta kreeg nog wel kansen om iets terug te doen, maar onder andere Dalibor Volas en Craig Goodwin raakten de lat. Pastoor startte tegen Ajax met de volgende elf: Kortsmit, Floranus, Dougall, Bambock, Breuer, Chabot, Alhaft, Sanusi, Volas, Spierings en Brogno. Op zaterdag 12 augustus opent Sparta de competitie met een uitduel bij VVV-Venlo.