LIVE: Volg Feyenoord-Vitesse via RTV Rijnmond

Het voetbalseizoen gaat vandaag eindelijk weer beginnen. In De Kuip strijden landskampioen Feyenoord en bekerwinnaar Vitesse tegen elkaar om de eerste tastbare prijs van het nieuwe voetbaljaar: de Johan Cruijff Schaal.

Deze traditionele seizoensopener is uiteraard te volgen via RTV Rijnmond. Vanaf 17:00 uur is er een radio-uitzending van Radio Rijnmond Sport. Om 18:00 uur zullen radiocommentatoren Sinclair Bischop en Dennis van Eersel klaar zitten om de wedstrijd te verslaan. Ook houden we op onze site een liveblog bij.

Discusieer mee over Feyenoord-Vitesse door hier onderaan een berichtje achter te laten.