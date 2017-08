Excelsior onderuit in laatste oefenwedstrijd

ADO Den Haag-Excelsior

Excelsior is zaterdag in het laatste oefenduel van de voorbereiding voor het nieuwe eredivisieseizoen onderuit gegaan. De Kralingers verloren in het Cars Jeans Stadion met het minimale verschil (1-0) van eredivisionist ADO Den Haag. Bjørn Johnsen, de Noorse nieuwe spits van ADO, maakte het enige doelpunt van de wedstrijd.

Na deze nederlaag zit de voorbereiding van Excelsior erop. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag opent volgende week zondag het eredivisieseizoen met een uitwedstrijd tegen Willem II uit Tilburg. Excelsior is nog op zoek naar versterkingen. Zo wil de club nog een keeper, twee verdedigers en een aanvaller strikken.