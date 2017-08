Bettie van Hamersveld uit Capelle aan den IJssel belde ons om te vragen:

Ik zoek een boekje, uitgegeven tussen 1970 en 1980 over een olifant met zijn vriendje. Ik weet niet meer hoe het boekje heet, maar de uitdrukking 'beloofd is beloofd' kwam daar vaak in voor.





Antwoord

Het gaat om het boekje 'Slurfje past op het ei' van Dr. Seuss. Meer informatie over het boek volgt hier zo snel mogelijk.