Wendy van Alperen vroeg:

Klopt het dat het in augustus moeilijker is dan in juni om muggen te slaan? Ik bedoel: leren die beesten van elkaar, of is het een sterkere generatie survival of the fittest-verhaal, of ligt het aan mij? Het lijkt of ze beter zijn in wegvliegen...

