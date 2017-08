Neptunus ruim langs DSS

De honkballers van Curaçao Neptunus hebben zaterdag in het Neptunus Familiestadion de hoofdklassewedstrijd tegen DSS tot een goed einde weten te brengen. Het Rotterdamse team won met 13-5 van de ploeg in het rood en wit.

Neptunus was donderdag in Haarlem al met 9-2 te sterk voor DSS. Zondag komen beide teams in Haarlem elkaar weer tegen.

Neptunus staat na 35 wedstrijden op de tweede plaats met 51 punten en heeft zes punten minder dan koploper L&D Amsterdam. De ploeg van coach Ronald Jaarsma was al zeker van de kampioenspoule. Amsterdam, HCAW en Pioniers zijn net als Neptunus ook verzekerd van een plekje in de play-offs om het landskampioenschap, die over twee weken beginnen.