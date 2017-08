Natascha Kooijman‎ vroeg via Facebook:

Is het aantal nekklachten toegenomen sinds de smartphone er is?

Ik zit in mijn woonkamer en zie constant mensen voorbij komen... En ik durf gerust te zeggen dat 8 van de 10 mensen met hun hoofd naar beneden loopt.

Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag het de Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.