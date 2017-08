Gevonden babylijkje Rotterdam-Zuid was een jongetje

De stoffelijke resten die donderdag in Rotterdam-Zuid in de bosjes werden gevonden, blijken na sectie van een jongetje te zijn. Dat meldt de politie zaterdagavond.

Het lichaampje was na de vondst aan de Antoine Platekade naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek.

Het lijkje werd op donderdagochtend rond 09:30 uur gevonden door een vrouw die haar hond uitliet. De menselijke resten lagen in een tas.

Later bleek dat het lijkje al een week in de plantenbak vlakbij het Nieuwe Luxortheater had gelegen.

De doodsoorzaak is nog steeds niet bekend.

Onderzoek

Na de vondst is de politie direct gestart met een passanten- en buurtonderzoek . De politie hoopt op die manier zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de macabere vondst.

De politie heeft ook een team van 20 rechercheurs op de zaak gezet.