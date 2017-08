FC Dordrecht wint met dubbele cijfers in Friesland

FC Dordrecht heeft zaterdag in Easterein de laatste oefenwedstrijd van het trainingskamp in Friesland met winst afgesloten. De ploeg van trainer Gérard de Nooijer versloeg derdeklasser SDS met 2-13.

Robert Mutzers en Denis Mahmudov brachten FC Dordrecht in de eerste helft op een 0-2 voorsprong, maar de ploeg uit Friesland wist in de dertigste minuut de aansluitingstreffer te maken (1-2). Jeremy Cijntje kon voor de Dordtenaren daarna nog twee keer scoren, waardoor de ruststand 1-4 was.

Danny Bakker, die bij FC Dordrecht op proef is, zette een minuut na de rust de 1-5 op het scorebord. SDS deed nog wat terug door drie minuten later de 2-5 te maken, maar Mutzers (3), Clarence Bijl (2), Cijntje en Mahmudov en Tom Rosenthal stelden met hun doelpunten orde op zaken voor de Schapenkoppen.