Feyenoord via strafschoppen naar derde Johan Cruijff Schaal

Landskampioen Feyenoord heeft de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen bekerwinnaar Vitesse gewonnen. Beide teams speelden in de reguliere speeltijd met 1-1 gelijk, waarna penalty's moesten bepalen welke ploeg de seizoensopener zou winnen. Uiteindelijk nam Feyenoord de strafschoppen beter.

Feyenoord speelde een sterke openingsfase. Dat resulteerde al snel in een voorsprong voor de Rotterdammers. Jens Toornstra nam in de zevende minuut een voorzet van Jean-Paul Boëtius heerlijk op de slof en liet De Kuip vervolgens juichen (1-0). Het gretige Feyenoord werd halverwege de eerste helft wat slordiger, maar Vitesse creëerde nauwelijks kansen. Al kwam Feyenoord in de 41e minuut goed weg toen Bryan Linssen voor Vitesse de bal op de lat trapte. Daardoor gingen beide ploegen met 1-0 rusten.

Na de thee kwam Feyenoord goed weg doordat Arnold Kruijswijk met een kopbal niet wist te scoren. De Rotterdammers hadden vervolgens een paar speldenprikjes, maar scoorden daaruit niet.

Vervolgens ontstond er een doldwaze fase in De Kuip. Karim El Ahmadi legde in de 55e minuut Tim Matavz neer, maar in eerste instantie kreeg Vitesse geen strafschop. Even later zag Nicolai Jørgensen een doelpunt terecht afgekeurd worden vanwege buitenspel. Na dat moment besloot scheidsrechter Danny Makkelie uit Dordrecht op basis van videobeelden Vitesse toch een strafschop te geven vanwege de overtreding van El Ahmadi op Matavz. Alexander Büttner maakte voor Vitesse vanaf elf meter geen fout (1-1).

Feyenoord creëerde na het doelpunt van Büttner weinig kansen en werd slordiger. De Rotterdammers kwamen in de tachtigste minuut goed weg toen Brad Jones een schot van Linssen kon keren. Beide ploegen wisten uiteindelijk niet meer te scoren, dus moesten strafschoppen de beslissing brengen om de Johan Cruijff Schaal.

Tijdens de penaltyreeks maakten de Rotterdammers geen fout en wist Jones twee keer een strafschop van Vitesse te stoppen. Daarmee won Feyenoord de 22e editie van de Johan Cruijff Schaal, de derde in de clubhistorie.

Opstelling Feyenoord: Jones; Diks (77' Amrabat), Botteghin, Van der Heijden, Haps; El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis (74' Basacikoglu), Jørgensen, Boëtius

7' 1-0 Toornstra

58' 1-1 Büttner (strafschop)

Strafschoppenreeks:

0-0, Matavz (gemist)

1-0, Van der Heijden

1-0, Rashica (gemist)

2-0, Boëtius

2-1, Foor

3-1, Toornstra

3-2, Colkett

4-2, Jørgensen