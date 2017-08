Kindje uit water gehaald bij Simonshaven

traumahelikopter (archieffoto)

Bij een vakantiepark in Simonshaven, bij Spijkenisse, is zaterdagavond een klein kind in het water gevallen.

De ouders belden de hulpdiensten omdat ze hun kind van anderhalf jaar oud niet konden vinden. Het kindje was met z'n ouders op het vakantiepark Zuytland Buiten, waar veel bungalows aan het water staan. Toen de brandweer aankwam, was het kind net uit het water gered. Er werd een traumahelikopter ingezet om te helpen bij de reanimatie van het kind. Het kindje is later met spoed naar het Sophia Kinderziekenhuis gebracht. Medewerkers van de hulpdiensten die bij het ongeval meehielpen, krijgen hulp van collega's als ze willen praten over wat ze hebben meegemaakt.