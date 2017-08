Van Bronckhorst: 'Finales zijn niet iedereen gegeven'

Feyenoord heeft met de Johan Cruijff Schaal de eerste prijs van het seizoen beet. Daar waren wel strafschoppen voor nodig. In de reguliere speeltijd speelden de Rotterdammers met 1-1 gelijk tegen bekerwinnaar Vitesse, maar Feyenoord bleek via strafschoppen met 4-2 te sterk voor de ploeg uit Arnhem. Giovanni van Bronckhorst reageerde na afloop van de wedstrijd blij met zijn derde prijs als trainer van Feyenoord.

"Ik heb tegen de jongens gezegd dat ze voor elke prijs vol moeten gaan. Het is niet iedereen gegeven om finales te spelen", aldus Van Bronckhorst. De oefenmeester van Feyenoord was erg te spreken over de genomen penalty's van zijn ploeg en de heldenrol van Brad Jones, die twee strafschoppen van Vitesse keerde: "De penalty's van Vitesse waren goed genomen. Jones zat telkens in de goede hoek en dan weet je dat hij met zijn lichaam de potentie heeft om die penalty's te stoppen."

Steven Berghuis maakte tegen Vitesse zijn rentree in het shirt van Feyenoord. De buitenspeler kwam eerder deze week over van de Engelse ploeg Watford en verscheen direct aan de aftrap in De Kuip. Hij mocht 74 minuten meespelen.

Berghuis begon de voorbereiding in Engeland, maar hij wilde graag terugkeren naar Rotterdam: "Ik heb die keuze voor mezelf gemaakt. Niet op de korte, maar lange termijn. Ik denk dat de manier van spelen van Feyenoord beter bij me past", zegt Berghuis, die met veel plezier terugkijkt op zijn vorige seizoen bij Feyenoord.