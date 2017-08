Herbeleef het radioverslag van Feyenoord-Vitesse

Feyenoord met de Johan Cruijff Schaal (Bron: ANP - Olaf Kraak)

Feyenoord pakte zaterdag voor de derde keer in de clubhistorie de Johan Cruijff Schaal door Vitesse na strafschoppen te verslaan. De landskampioen en bekerwinnaar hielden elkaar in de reguliere speeltijd in evenwicht (1-1), maar Feyenoord nam uiteindelijk de penalty's beter dan Vitesse.

Zo klonk het wedstrijdverslag van commentatoren Sinclair Bischop en Dennis van Eersel op Radio Rijnmond.