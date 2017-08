Jones: 'Wil niet zeggen dat het een vreemde week was'

Brad Jones was tegen Vitesse de held van de dag voor Feyenoord in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De Australische keeper van de Rotterdammers pakte in de penaltyreeks twee strafschoppen van de ploeg uit Arnhem. Doordat zijn concurrent Kenneth Vermeer deze week geblesseerd raakte, kwam Jones bij Feyenoord tussen de palen te staan.

"Het was fijn om vooral hier (in De Kuip, red.) de Johan Cruijff Schaal te winnen," aldus de penaltykiller, die blij was met zijn rol in de strafschoppenreeks. "De manier waarop het vandaag gegaan is, is natuurlijk leuk om erover te praten. Het belangrijkste is dat we de wedstrijd gewonnen. Nu moeten we doorgaan".

De Australische doelman vindt het jammer voor Vermeer dat hij geblesseerd is geraakt: "Het is niet leuk voor hem. Maar ik wil niet zeggen dat het een vreemde week voor me was, want ik werkte ergens naartoe. Natuurlijk moest Giovanni van Bronckhorst deze week een beslissing maken." Jones weet niet of hij ook had gekeept als Vermeer geen blessure had opgelopen. "Het is voor iedereen een teleurstelling als je niet speelt."