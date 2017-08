Makkelie over videobeelden: 'El Ahmadi gaf overtreding toe'

Scheidsrechter Danny Makkelie moest zaterdag tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal de VAR (Video Assistant Referee) raadplegen. De arbiter uit Dordrecht besloot zijn eerdere keuze om Vitesse geen strafschop te geven op basis van videobeelden terug te draaien. Uiteindelijk scoorde Alexander Büttner uiteindelijk de penalty voor de Arnhemmers.

Feyenoord scoorde na deze strafschopfase in buitenspelpositie een doelpunt via Nicolai Jørgensen. Makkelie zegt dat als dit doelpunt wél geldig was geweest, dat hij de situatie zou overrulen: "De overtreding in het strafschopgebied vindt eerder plaats dan het doelpunt. Als uit de beelden blijkt dat het een overtreding én strafschop bleek, dan wordt het doelpunt geannuleerd en gaan we terug naar de strafschop." De arbiter vindt wel dat het systeem van de videoscheidsrechter nog beter kan.

Makkelie was blij met de inzet van de videoscheidsrechter: "Uiteindelijk gaat het erom dat wedstrijden eerlijker verlopen. We hebben nu met behulp van de videoreferee een strafschop gegeven. Karim El Ahmadi heeft zelf toegegeven dat het een overtreding was. Wat willen we nog meer?"