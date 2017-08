Jongen met mes gestoken in Rotterdam Oude Noorden

Mes_Donker

In Rotterdam Oude Noorden is zaterdagavond een vijftienjarige jongen neergestoken nadat hij tegen iemand op was gelopen.

De jongen uit Rotterdam liep rond kwart over acht 's avonds langs de Eerste Pijnackerstraat, toen een 17-jarige jongen, ook uit Rotterdam, tegen hem op liep. Er ontstond een ruzie waarbij de 17-jarige verdachte de andere jongen twee keer in de rug stak met een mes. Het slachtoffer is naar het Erasmus MC gebracht. De verdachte is even later op basis van een signalement door de politie gevonden. Hij verklaarde dat hij inderdaad bij een ruzie betrokken was geweest en is daarop aangehouden. De politie heeft zijn woning doorzocht.