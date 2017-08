Hotel ontruimd na keukenbrandje

Foto: MediaTV

In Brielle is in de nacht van zaterdag op zondag het Bastion Hotel aan de Amer ontruimd na een brand in een keuken. Er bleek een frituurpan in de brand te staan.

Door de rook van de brand ging het ontruimingsalarm af. De gasten werden buiten opgevangen door de brandweer met dekens. Na dik een uur kon iedereen weer naar binnen.