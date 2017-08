Vrouw rijdt het water in op N210 en raakt zwaargewond

Foto: MediaTV

Op de N210 in Krimpen aan den IJssel is vannacht een vrouw in de sloot gereden. Ze is zwaargewond.

Volgens ooggetuigen zagen voorbijgangers het ongeluk gebeuren. Zij gingen het water in om de bestuurder uit de auto te halen. De vrouw is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Omdat niet duidelijk was hoeveel mensen in de auto zaten hebben duikers van de brandweer het water doorzocht. Volgens een woordvoerder van de brandweer werd er "gelukkig niemand meer gevonden".