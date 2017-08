Leegstaand clubgebouw uitgebrand in Hoogvliet

Foto: MediaTV

In Hoogvliet is een leegstaand pand in de nacht van zaterdag op zondag uitgebrand. Het gaat om het oude gebouw van de Turkse Vrouwen Vereniging aan de Traviataweg.

Het vuur brak uit iets na twee uur. De vlammen sloegen aan de achterkant van het gebouw naar buiten. Vanwege de bluswerkzaamheden moest de stroom in een deel van de omgeving worden afgesloten. Het pand wordt door de gemeente afgedicht.