Zes auto's gestolen bij dealer in Maassluis

20170806114347-2-bewakingsbeeld_Maaspoort de Facebookpagina van de bestolen dealer

Bij een autodealer in Maassluis zijn de afgelopen week zes auto's in één nacht gestolen. Twee daarvan zijn teruggevonden in Vlaardingen.

Volgens de eigenaar van Autoservice Maasport is de diefstal gepleegd door vier mannen, die zich goed hebben voorbereid. "Op de camerabeelden zie je dat ze rond één uur aankomen. Dan gaan ze eerst de omgeving verkennen. Iets later komen ze terug en breken ze het hek open. Daarna gaan ze er met drie auto's vandoor. Anderhalf uur later komen ze terug voor nog eens drie auto's. Waarschijnlijk hebben ze ze naar Vlaardingen gebracht." Twee van de wagens, een BMW en een Volkswagen, zijn inmiddels teruggevonden. De eigenaar heeft een beloning van duizend euro per auto uitgeloofd voor het terugvinden van de rest. Zondagochtend had hij nog geen reacties gekregen.