Klachten over herrie van Crazy Sexy Cool

De milieudienst Rijnmond DCMR heeft bijna zestig klachten binnengekregen over geluidsoverlast door het festival Crazy Sexy Cool. Dat festival was zaterdagavond in het Zuiderpark in Rotterdam.

Zoals bij de meeste festivals heeft de milieudienst metingen gehouden, om te controleren of de muziek niet te hard stond. Dat was niet het geval.