Roy Kortsmit verlengt contract bij Sparta

Doelman Roy Kortsmit staat op het punt om zijn contract bij Sparta te verlengen.

De 24-jarige keeper (bijna 25) had een contract dat aan het einde van dit seizoen zou aflopen en dus wilde de club graag een besluit over zijn toekomst nemen. Dat besluit is gunstig, want Sparta wil graag langer met hem door.

Kortsmit zat van zijn 8ste tot zijn 14de bij Feyenoord en stroomde vanaf de A-jeugd in bij de jeugdopleiding van de Kasteelcub. Hij is al enkele seizoenen een vaste waarde onder de lat bij zijn club.