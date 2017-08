Van der Gaag: 'Wij moeten nog verbeteren, dat is duidelijk'

De voorbereiding van Excelsior op het nieuwe eredivisieseizoen zit erop, na de 1-0 nederlaag tegen ADO Den Haag. En hoewel het spel al een stuk beter was dan vorige week tegen NAC Breda, is trainer Mitchell van der Gaag zeker nog niet tevreden.

"Als ik deze wedstrijd vergelijk met vorige week tegen NAC, dan heb ik nu wel een team gezien dat samenwerkte en de controle had. We krijgen hem zelf na 44 minuten binnen en dan is de les wel duidelijk. We moeten onze eigen kansen benutten," vertelt de coach na afloop.

Of het voldoende is voor een wervelende start van de competitie zoals dat vorig seizoen het geval was? "Het is een groot vraagteken of we er klaar voor zijn. Ga alle trainers maar af op dit moment; iedereen heeft zijn twijfels. Iedere trainer wil dat er nog iets bij komt. Of het nu voldoende is dat moet volgende week nog blijken. Wij moeten in ieder geval nog verbeteren, dat is duidelijk."

Excelsior is nog op zoek naar versterkingen. Zo wil de club nog een keeper, twee verdedigers en een aanvaller strikken.