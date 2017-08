Feyenoord-reserves verliezen van De Graafschap

Feyenoord - De Graafschap

Feyenoord heeft in Rotterdam een besloten oefenduel van De Graafschap verloren. De spelers die gisteren niet in actie zijn gekomen tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal, kwamen in actie voor de club uit Rotterdam-Zuid.

De doelpunten aan Feyenoord-zijde werden gemaakt door nieuwelingen Jeremiah St. Juste en Sofyan Amrabat. ​Anthony van den Hurk scoorde driemaal voor De Graafschap. Reguliere eerste elftalspelers Miquel Nelom, Renato Tapia, Bilal Basaçikoglu en Michiel Kramer kwamen ook in actie voor Feyenoord.