Jacobs: 'Boëtius geen achteruitgang ten opzichte van Elia'

Binnen de selectie van Feyenoord is deze zomer veel veranderd. Onder andere Eljero Elia, Rick Karsdorp en Terence Kongolo vertrokken naar een andere club en Dirk Kuyt stopte met profvoetbal. Analyticus Rob Jacobs denkt echter dat Feyenoord door de gehaalde versterkingen er niet per se op achteruit is gegaan ten opzichte van het kampioensjaar.

Over aanwinst Kevin Diks twijfelt de Rotterdammer nog wel. "Ik vind dat geen rechtervleugelverdediger. Hij is niet meedogenloos in het duel en hij loopt dikwijls aan de verkeerde kant te dekken. Je hebt Amrabat in je selectie, die kan ook daar spelen."

Jacobs zou Amrabat dan ook opstellen in de eerste competitiewedstrijd tegen FC Twente. "Dat is niet hard. Diks is naar Feyenoord gekomen als tweede of misschien zelfs derde rechtsback. Amrabat is een multifunctionele speler, heeft een enorme drang met loopvermogen en is keihard in het duel. Ik zie dat in combinatie met Berghuis heel erg zitten."

Elia vs. Boëtius

Jacobs vindt de vervanger van Elia, Jean-Paul Boëtius, geen achteruitgang voor Feyenoord. "Elia is een stilstaande speler die alles in zijn voeten wil hebben. Als dat lukte, ging het lopen en gaf hij wel eens een goede voorzet. Maar hij heeft veel te weinig beweging in de diepte en dat heeft Boëtius wel, die is onberekenbaar en daar kan je niet tegen verdedigen. Iedere tegenpartij moet dan rugdekking gaan geven. Daardoor komen Jørgensen en Berghuis één tegen één te staan. Dat moet Feyenoord ten uitvoer gaan brengen."

