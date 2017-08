Herrie, sexy, cool in Rotterdam-Zuid

Broederliefde. Kraantje Pappie. Gers Pardoel en vele, vele anderen. Redelijk weertje. Ja, ook 59 herrieklachten van buurtbewoners, maar dat mocht de pret voor de duizenden bezoekers van Crazy Sexy Cool in het Zuiderpark in Rotterdam niet drukken.

House, urban, Caribbean en deep/tech house, plus alle mogelijke mengvormen waren de hoofdschotel van het festival. Aangevuld met een circustent vol clowns en trapezewerkers, voor wie toch even wat anders wilde dan vette beats.

Voor eigen mensen

Klapstuk was natuurlijk Broederliefde. De vijf Spangense jongens hadden bijna een thuiswedstrijd, na veel optredens in het land. "Voor je eigen mensen optreden is het leukst", zegt Jerr. "Je ziet allemaal bekenden in het publiek, ze kennen onze show... dit zijn de leukste momenten in je carrière."

Een carrière die intussen ook de grote droom van de vijf voetbalvrienden waarmaakte: optreden in het Kasteel, voor tienduizend man. Wat is hun volgende missie? "Nog een keer doen!"

Herrie

Die herrieklachten kwamen binnen bij de DCMR milieudienst Rijnmond. Maar de metingen op het terrein bleven keurig binnen de normen. Ook al lag dat volgens sommige omwonenden dan vooral aan die normen.