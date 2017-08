'Ik zie zó die plaat zakken, echt doodeng'

Linda en Marco Engelfriet uit Hellevoetsluis waren net op de wal toen het gebeurde. "Ik kijk achter me, zie ik zó die plaat zakken met die mensen erop. Echt doodeng", zegt Linda. Drie mensen kwamen in het water bij het verlaten van de Waterbus. Marco kwam meteen in actie.

"We wilden de boot afstappen, en tijdens het afstappen merkte ik dat er mensen in het water vielen via de loopbrug", vertelt Marco.

"Iemand zei: 'De plank verschuift'. Ik kijk achter me en ik zie zo die plaat naar beneden zakken met die mensen erop. Echt doodeng", vult echtgenote Linda aan.

Marco houdt het hoofd koel en redt twee van de drie drenkelingen.

"Ik heb me aan de railing van de boot vast kunnen houden", vertelt hij. "Eerst heb ik dat kind eruit gevist. Daarna heb ik de man die in het water lag er ook uit getrokken."

Inmiddels was een bemanningslid van de Waterbus in het water gesprongen. "Die heeft die oudere vrouw geholpen", zegt Marco. "Anders was het misschien nog slechter met haar afgelopen."

De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het met haar is.

Het ongeluk met de loopplank is volgens Waterbus-exploitant Arriva veroorzaakt 'door menselijk handelen'. Het ov-bedrijf onderzoekt wat er precies is gebeurd.

Volgens een getuige zat de boot niet goed vast waardoor de loopplank verschoof op het moment dat de passagiers wilden afstappen.