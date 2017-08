Geen halve finale voor De Witte in Londen

Lisanne de Witte (m) tijdens de 400 meter op het WK atletiek. Foto: ANP (Robin van Lonkhuijsen)

De Vlaardingse atlete Lisanne de Witte is zondag gestrand in de series van de 400 meter op het WK atletiek in Londen. Een plek bij de eerste drie zou toegang geven tot de halve finales. De Witte werd echter vijfde met een tijd van 52,48 seconden.

De teleurstelling bij De Witte was na afloop groot. De atlete verbeterde haar persoonlijk record eerder deze zomer nog tot 51,71 seconden en loopt daar nu dus ruim boven. De 24-jarige krijgt op het WK nog wel een kans om van zich te doen spreken. Op de vier keer 400 meter estafette komt de Vlaardingse, in teamverband, nog voor Nederland uit.