Languit Duizelen in het Vroesenpark

Lekker languit in het gras met een ijsje of een biertje, dat is een favoriete bezigheid van veel Duizelbezoekers. Drie dagen lang kregen ze de kans, tijdens de negende editie van Duizel in het Rotterdamse Vroesenpark.

Wie rust zocht, kon terecht in het bos achter het park waar hier en daar een kunstwerk te zien, of een gedicht te lezen was. Wie de liefde zocht, kwam dit jaar met een beetje mazzel ook aan zijn trekken: bij 'Tinderen door Kinderen'. Bij die versie van de beroemde date-app werden kids erop uitgestuurd om de juiste match te vinden voor een kandidaat. "Kinderen kijken heel anders naar volwassenen dan zij zelf doen", zegt bedenker Rianne van Dijk. "De kinderen maken een profiel van een kandidaat, en gaan vervolgens op zoek naar een match. Het levert vaak grappige ontmoetingen op." Duizel in het Park wordt zondagavond afgesloten met optredens van blues- en soulzanger Mitch Rivers en de indieband Waltzburg.