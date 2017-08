Aanhoudingen bij 'ride out' rond Zuiderpark

Politie Rotterdam (Archieffoto: Thijs Kern)

De politie heeft zondagmiddag rond het Zuiderpark in Rotterdam een paar aanhoudingen verricht tijdens een 'ride out'. Daarbij gaan enkele tientallen jongeren voor de lol op de fiets het verkeer in, op plekken waar dat niet mag.

Zulke acties zijn de laatste week vaker voorgekomen, ook op het Hofplein in het centrum van Rotterdam. De fietsende jongeren zwermen over de weg en steken middelvingers op naar automobilisten. Wat ze doen mag niet, maar verder doen ze geen kwaad. Behalve één van de aangehouden jongeren zondagmiddag: die bleek op een gestolen fiets te rijden.