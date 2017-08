Brand in eengezinswoning Sliedrecht

Brandweer, Foto: Thijs Kern

In een huis aan de Elzenhof in Sliedrecht is zondag aan het eind van de middag brand uitgebroken. De bewoners zijn niet thuis; er is niemand gewond geraakt.

Volgens getuigen begon de brand op de zolderverdieping van een van de eengezinswoningen.

Mogelijk is het vuur daarna overgeslagen naar het huis ernaast. Ook daarvan zijn de bewoners afwezig. De brandweer is nog bezig met blussen en heeft meerdere wagens ingezet.