Excelsior bijna kampioen, Hermes bijna gedegradeerd

De beslissingen in de Topklasse van de Nederlandse cricket-competitie zijn zo goed als gevallen en Schiedam speelt daarin een hoofdrol. Want Excelsior'20 is bijna kampioen en Hermes DVS kan zich zo goed als zeker gaan opmaken voor een stap terug naar de Hoofdklasse.

Excelsior won zondag de spannende derby met Punjab. Op Rotterdam-zuid kwam de thuisclub tot 191 runs (all out), waarna de regerend én aanstaand kampioen tot 192/5 kwam en dus met 5 wickets won. Omdat concurrent VRA te sterk was voor Dosti United kon Excelsior de titel nog niet vieren. Dat moet volgend week zondag gebeuren als er op sportpark Thurlede in Schiedam een thuiswedstrijd tegen HCC op het programma staat.

Hekkensluiter Hermes DVS kon op eigen veld de laatste strohalm niet pakken. HBS zette 200 runs (all out) op het bord. Dat bleken er 16 te veel voor de thuisclub (184 runs all out). Omdat het Rotterdamse VOC, dat op de op-één-na-laatste plaats staat, won van ACC (248/2-247/8) is voor Hermes degradatie nauwelijks meer te ontlopen. Volgende week kan op bezoek bij Punjab het doek definitief vallen.

Tegenover de aanstaande degradatie van Hermes DVS, staat de promotie van Sparta. De cricketclub uit Capelle aan den IJsel won zondag ruim van Bloemendaal en is daarmee officieus kampioen van de Hoofdklasse. Bloemendaal wist maar 60 runs te maken, waardoor Sparta aan 61 runs genoeg had.