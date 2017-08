Feest in Zwijndrechtse voetbalkantine door EK-winst

Juichen in de kantine van S.V.V. Pelikaan in Zwijndrecht

Zo’n veertig voetballiefhebbers schreeuwden zondagavond de Oranje Leeuwinnen naar de winst in de kantine van voetbalvereniging Pelikaan in Zwijndrecht. Ze zagen het Nederlands elftal Europees Kampioen worden door Denemarken met 4-2 te verslaan.

S.V.V. Pelikaan heeft zelf twee meisjesteams en een vrouwenteam en dankzij het EK krijgen ze steeds meer aanmeldingen binnen.

“Het leeft hier enorm”, vertelt Ed Voetee, die de avond in de kantine organiseert. “Je ziet dat de meiden opeens in plaats van mannelijke idolen als Messi vrouwelijke voorbeelden hebben als Vivianne Miedema. Heel belangrijk is dat!”

Snelle achterstand

Het was wel even schrikken toen juist Denemarken na zes minuten spelen de score opende. Nederland had nog niet eerder achter gestaan dit toernooi.

Maar bij Pelikaan was er eigenlijk niemand die dacht dat Oranje zou verliezen. “Het komt goed! We voetballen beter”, aldus een van de Zwijndrechtse voetbalsters.

Na het eindsignaal ontplofte de kantine bijna. Al snel gingen de leden in polonaise door het gebouwtje. “Geweldig dit! Zo zie je maar.. de vrouwen laten hun koppies niet hangen, de mannen doen dat wel!”