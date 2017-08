Julianakerk Heijplaat door brand verwoest

Foto: MediaTV Foto: MediaTV

De Julianakerk aan de Zaandijkstraat op Heijplaat is zondagavond laat grotendeels in de as gelegd. Het vuur greep razendsnel om zich heen en verspreidde veel rook, die ook over de rivier trok richting het centrum van de stad. Er zijn geen slachtoffers gevallen.

De torenspits - die van hout was- , het dak en de ruimte daaronder zijn afgebrand. Alleen de stenen muren en de kerktoren staan nog overeind. Het gebouw moet als verloren worden beschouwd. Vanwege instortingsgevaar is omstanders gevraagd op afstand te blijven. Om 00:30 uur waren de vlammen nog steeds niet gedoofd. Twintig omliggende woningen in de Zaandijjkstraat en de Streefkerksestraat zijn tijdelijk ontruimd. De circa 40 bewoners werden uit hun huis gehaald. Vanwege de vele rook werd rond 23:30 uur een NL-Alert verstuurd met het advies om ramen en deuren dicht te houden. De veiligheidsregio kreeg ook veel meldingen over rookoverlast binnen vanuit Rotterdam-Centrum. De veiligheidsdienst houdt er rekening mee dat de rookoverlast nog tot zeker halverwege de nacht kan duren. De Julianakerk in Heijplaat werd in 1930 als Nederlands Hervormde kerk in gebruik genomen. De kerk werd de laatste jaren door meerdere christelijke stromingen gebruikt voor diensten en samenkomsten. Het gebouw stond een tijd te koop. De eigenaar vertelde aan verslaggeefster Sanne Teijn dat het vuur ontstond bij een oud orgel, en dat hij nog heeft geprobeerd de vlammen te blussen. Hij had het kerkgebouw in maart van dit jaar gekocht.