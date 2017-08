Heijplaat wordt wakker zonder Julianakerk

De brandweer was maandagochtend nog aan het nablussen

De brandweer is maandagochtend nog altijd bezig met nablussen op Rotterdam-Heijplaat. De Julianakerk vloog zondagavond laat in brand en is in de as gelegd. Het gevaar voor de omgeving is geweken. Brandweerlieden zijn waarschijnlijk rond 10.00 uur klaar met het werk.

Grote delen van het leegstaande gebouw op de Zaandijkstraat uit 1930 waren van hout, waardoor het vuur snel om zich heen greep. De torenspits is ingestort. Nieuwsgierige bewoners reden maandagochtend langs om te kijken wat er van hun symbool is overgebleven. Maar alleen de stenen restanten staan er nog. "Het is een karkas zonder dak", zegt een RTV Rijnmond-verslaggever. Ontruiming

Twintig huizen in de omgeving van de Julianakerk werden voor de veiligheid ontruimd. Huizen zijn niet beschadigd door de brand. Zo'n veertig bewoners hebben de nacht in hotels doorgebracht. Ze mogen naar verwachting maandag aan het eind van de middag weer naar huis, omdat er geen gevaar meer is voor de omgeving. Toren

De De brand was halverwege de nacht onder controle. Lange tijd waren brandweerlieden bang dat de toren helemaal zou instorten, maar dat is voorkomen. "We hebben geen aanleiding om de toren te laten slopen. Maar bouwkundig onderzoek moet nog uitwijzen of 'ie daadwerkelijk kan blijven staan", zegt de brandweer. De oorzaak van de brand is nog niet achterhaald. Vermoedelijk is het begonnen bij het orgel.