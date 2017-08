Dronken man diep in de shit

Een dronken man die probeerde te ontsnappen aan de politie in Rotterdam koos maandagochtend wel een heel smerige verstopplek. Hij dacht veilig te zijn in een omgevallen dixi.

Agenten kregen de man in het vizier in de wijk Cool in het centrum van de stad. In een vlaag van verstandsverbijstering die waarschijnlijk werd ingegeven door zijn alcoholinname schoot hij de mobiele wc in.

Tevergeefs, want hij werd alsnog aangehouden voor openbarar dronkenschap. "Slechtste verstopplek ooit" en "Wat een viespeuk", schrijft de politie op Twitter.