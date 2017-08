Ahoy weer omgebouwd tot Jeugdvakantieland

Kinderen kunnen zich komende dagen weer volop uitleven in Jeugdvakantieland in Rotterdam Ahoy. De evenementenhal is omgebouwd tot grote speeltuin.

Jeugdvakantieland is speciaal voor kinderen die niet op vakantie gaan. Ondanks dat ze thuis blijven, hoeven ze zich niet te vervelen. Ze kunnen onder meer leren rijden op een segway, meelopen met het Rode Kruis, een modeshow lopen of een make-uptutorial volgen. Jeugdvakantieland is doordeweeks tot en met 18 augustus open en is voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Afgelopen jaren was het onzeker of het bijna 60-jarige evenement kon doorgaan vanwege geld . Jeugdvakantieland trok volgens de organisatie vorig jaar 50.000 bezoekers.