Doellijntechnologie alleen in het bekertoernooi

De eigen goal van PSV-doelman Jeroen Zoet

Dit seizoen zal er niet standaard gebruik gemaakt worden van doellijntechnologie in De Kuip. De KNVB gaat de technologie testen in het bekertoernooi, bij thuisduels van clubs die in de groepsfase van Europese toernooien zitten.

De afgelopen jaren werd er in de eerste seizoenshelft gebruik gemaakt van de technologie in de Johan Cruijff Arena en na de winterstop in De Kuip. Zo won Feyenoord, mede door de apparatuur, de wedstrijd tegen PSV middels een doelpunt dat met het blote oog niet te zien was. Komend seizoen hangt de technologie bij de clubs die in de poulefase van Europa uitkomen. De UEFA gaat daar namelijk doellijntechnologie installeren.